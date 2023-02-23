НОВИ САД – Рочна схадзка Вивершного одбору Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу отримана 21. фебруара, на котрей медзи иншим означени и Медзинародни дзень мацеринского язика.

На схадзки ше бешедовало о означованю Дня Координацийного одбору котри идуцого року означи 50 роки од свойого снованя у рамикох тедишнєй Културно-просвитней заєднїци Войводини. На схадзки промововане и дзевяте число часопису Нови мост. Розпатрени и информациї о активносцох Координацийного одбору у прешлим року як и плани за тот рок, а означени и Медзинародни дзень мацеринского язика.

„Ми ше раз рочно зиходзиме, радзиме ше о календаре значних активносцох у тим року. Принєсли зме календар за 2023. рок, радзиме ше о значних активносцох як наприклад участвованє на саймох кнїжкох. Опатраме же хтори кнїжки обявени у рамикох хторого здруженя за язик, литературу и културу и мило ми же нашо активносци припознати и у рамикох Националних совитох националних заєднїцох, а тиж так и кед конкуруєме до компетентних институцийох нашо активносци вше наградзени и надополнєни зоз одвитуюцима финансийнима средствами. Жадам и шицким нашим членом, Дружтва за руски, язик, литературу и културу пожадац значни дзень, Дзень мацеринского язика и праве ми зоз Координациї дружтвох тот дзень и превжали и гвариме же то и дзень Координацийного одбору”, гварела секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.