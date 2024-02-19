Закрице на Дому ище нє опаравене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 18. фебруара у просторийох Дома пензионерох, отримана Рочна скупштина Здруженя пензионерох (ЗП) Руского Керестура.

Месна орґанизация пензионерох у Руским Керестуре и попри проблемох, найвецей пре финансиї, робела позитивно и прешлого року.

Хвильково у ЗП єст реґистроване коло 250 пензионерох, гоч у валалє єст коло 900 пензионерох у шицких катеґорийох. Як гварене на вчерайшей Скупштини, членарина за чечуци рок пред трома тижнями звекшана зоз 400 на 500 динари по препоруки Општинского здруженя.

Кед сово о примарней защити пензионерох, прешлого року баньске лїченє и окрипеня зоз фонда ПИО хасновали дзешецеро члени, док того року подполну документацию поднєсли петнацецеро члени ЗП.

Найвекши проблем о котрому ше бешедовало, то закрице на Дому пензионерох, котре страдало од бурї прешлого року у юлию. По тераз за оправянє нє достати нїяки средства алє по словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу будзе ше робиц на ришованю того проблему у наиходзацим периодзе.

На Скупштини ЗП присуствовали секретар МЗ Михайло Пашо и предсидатель Општинского Здруженя пензионерох Славко Радович.