Отримана рочна скупштина Здруженя пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї, 16. фебруара, свою порядну рочну Скупштину отрималo Месне здруженє пензионерох Руского Керестура, у просторийох Дому борцох и пензионерох.

Предсидатель Здруженя Любомир Дудаш винєсол звит о роботи у прешлим року як и плани за наступаюци, та найвекши проблеми и успихи з котрима ше Здруженє зочує.

Акитивних членох у прешлим року евидентоване коло 350, гоч ше трима же у валалє єст коло 900 особи у тим статусу. Здруженє влонї окреме велькому числу своїм членом поштредовало у доставаню одходу до купелї, а од порядних активносцох ту и обезпечованє огриви, поживових продуктох на вецей мешачни часци, як тиж и животного осиґураня, цо вше вецей членох прилапює.

Гоч Здруженє нє розполага з нїякима приходами од ширшей заєднїци, влонї ше з помоцу локалней самоуправи и месней заєднїци удало пременїц закрице на двох часцох дому котре барз очкодоване ище у лєтнєй бурї 2023. року.

Вше векша потреба и обезпечованє телефонского числа т.є. интернету без котрого уж нє мож кончиц скоро нїяки активносци, а то нє єдноставне пре власнїцки одношеня над обєктом.

На Скупштини, попри єдней часци членства були присутни и представителє Општинского здруженя з Кули, як и месней власци.