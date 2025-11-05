Рочни концерт Руского културного центу будзе на Спенсу

НОВИ САД – Рочни концерт Руского културного центру будзе на соботу, 22. новембра.
Концерт ше отрима у Амфитеатру на Спенсу, уход число 8, а почнє на 19 годзин.
Уходнїца будзе 300 динари.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
НОВИ САД – Рочни концерт Руского културного центру будзе на соботу, 22. новембра.
Концерт ше отрима у Амфитеатру на Спенсу, уход число 8, а почнє на 19 годзин.
Уходнїца будзе 300 динари.