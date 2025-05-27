Означена 100-рочнїца од народзеня Дюри Варґи

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох всоботу, 24. мая отримане стретнуце з нагоди означованя 100 рокох од народзеня Дюри Варґи.

Тоту рочнїцу орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу у рамикох Календара рочнїцох зa 2025. рок, a з тей нагоди Ясна Варґа Бєлобрк, його дзивка, зоз директором Заводу подписали потвердзенє з хторим тей установи придала на чуванє богати фонд кнїжкох, часописох и документох єй оца Дюри Варґи.

Присутних нащивительох, фамелию, почитовательох и приятельох Дюри Варґи привитала предсидателька УО Дружтва за руски язик, литературу и културу Блажена Хома Цветкович и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош як и др Вирдїния Попович, предсидателька КОО дружтвох за язики, литературу и културу.

О його биоґрафиї и творчей роботи бешедовала секретар Дружтва Ирина Папуґа, його приятелє Дюра Латяк и др Михайло Лїкар, и його дзивка Ясна Варґа Бєлобрк, здогадуюци ше памяткох на оцову подобу.

На концу стретнуца присутни послухали и шпиванки хтори Дюра Варґа шпивал и хтори були часто емитовани на габох Радио Нового Саду.