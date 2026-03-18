Рочнїца хиротониї владики Георгия Джуджара

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 19. марца у Катедралней церкви св. о. Миколая зоз архиєрейску Службу Божу, хтора почнє на 17 годзин, наш епарх Георгий Джуджар преслави 25. рочнїцу як го у Риме папа Йоан Павло II пошвецел за владику.

Наявене же приду 8 владикове зоз папским нунцийом монсиньором Сантом Ґанґемом нашо священїки, шестри Служебнїци, вирни зоз наших парохийох. Шпивац будзе церковни хор зоз Коцура.

Зоз Епархиї поручую же би вирни пришли цо у векшим чишлє и же наша найвекша и найстарша парохия того року преславює 275 роки свойого постояня, а од 2003. року є катедрала церква.