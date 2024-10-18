80-рочнїца Марийового дїла

МУЖЛЯ – У Мужлї нєдалєко од Зренянину на нєдзелю, 20. октобра Рух фоколарох лєбо Марийово дїло означи 80-рочнїцу свойого иснованя, на стретнуцу з мотом „Нашлїдство любови”.

Стретнуце будзе тирвац од 10 по 17 годзин, а на нїм ше здогаднє на початки Руху фоколарох и його сновательки италиянки Кяри Лубик, а през шведоченя перших фоколаринох и о його початкох у наших крайох. Пред коло 50 роками Рух сцигол и медзи Руснацох, та на стретнуцу буду и нашо вирни з Коцура и Руского Керестура.

Стретнуце будзе закончене з подзековну Службу Божу на 16 годзин хтору у церкви Мено Марийово будзе служиц монс. Мирко Штефкович, зренянински бискуп.