Рочнїца од народзеня Штефана Чакана

НОВЕ ОРАХОВО – Школяре хтори уча руски язик як виборни предмет у Основней школи „18. октобер у Новим Орахове и у ОШ „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї вєдно зоз наставнїцу Таню Дудаш, пияток, 10. априла означели 104-рочнїцу од народзеня Штефана Чакана.

Того дня були на руским теметове на його гробе и Никола и Йована Станисавлєвич пречитали виривки зоз кнїжки „Басни” хтору написал тот наш писатель. Зоз школярами на теметове на означованю рочнїци була и наставнїца руского язика Татяна Дудаш, школярки з виборней настави руского язика Матилда Барна, Река Надь, София Олаї и члени управи КУД „Петро Кузмяк” Владимир Маґоч, Срдян Ґовля и Томислав Джуня и Любо Рац.

Штефан Чакан, народзени 10. априла 1922. року у Руским Керестуре. Познати є у нашим народзе же попри проф. Гавриїла Г. Надя, др Мафтея Виная, Яши Бакова и других бул єден з перших професорох рускей Ґимназиї 1945. року у Руским Керестуре. Аґроном по фаху, Штефан Чакан бул културни дїяч, новинар, публициста и писатель. Бул редактор дзецинского часопису „Пионирска заградака”, робел у Рускей редакциї Радио Нового Саду як редактор емисийох за валал, а потим, 1972. року прешол до „Руского слова” у Новим Садзе на место редактора. Кед пошол до пензиї жил у Новим Орахове, дзе є и поховани и дзе ше находзи улїца зоз його меном.