Рок пред нами – Рок фамелиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, после вечаршей Служби Божей у просторийох Каритаса на 19 г стретли ше вирни парохиї св. о. Миколая же би ше порадзели о означованю Рока фамелиї и 165-рочнїци церквочки у Водици.

У креативней розгварки, вирни вєдно зоз парохом керестурским о. Владиславом Варґом и парохом индїйским и помоцним керестурским капеланом о. Михайлом Шантом, шестрами СНДМ, визначели даскельо способи зоз котрима би ше означело задумане: же би ше отримовало стретнуца за фамелиї у парохиї раз мешачно, же би ше отримовало почитованє перших пияткох (котре як побожносц скорей исновало у парохиї) пол годзини после вечарших Службох Божих на перши пиятки.

Розпатрена и прилапена можлївосц патреня филмох християнскей тематики у манастире шестрох Служебнїцох, та молитви онлайн пацеркох зоз рижнима намиренями вирних. Родзела ше и идея же би ше у посце пред Воскресеньом орґанизовало крижну драгу до Водици з участвованьом вирних, од котрих би по єдна ґрупа модлєла єдну стацию. Зоз таку идею би ше могло повязовац парохиї, подобно як цо ше повязовали парохиї кед ше их нащивйовало з икону Водицовей Мариї.

На пияток 26. януара ше парох о. Варґа стретнє зоз родичами школярох другей класи и поинформує их о роздумованю же би ше першопричашнїки по першираз причащали у трецей класи основней школи, а же би пририхтованє за тоту нагоду почало уж тераз.

Очиглядно же у присутносци Духа Святого прейґ вирних велї идеї предложени и же ше векшина з нїх и реализує.