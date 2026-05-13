Рок вечар з нагоди швета

НОВЕ ОРАХОВО – Преслава 13. мая, приселєня Руснацох до Нового Орахова будзе тривац два днї, пияток, 15. мая и соботу 16. мая, а перши дзень на пияток вечар 15. мая на 20:30 годзин у Доме култури будзе рок концерт ветеранох рокерох и младих рокеркох.

На концерту наступи ґрупа „Тварди орех” зоз Нового Орахова, „Карпати рок бенд” зоз Вербасу и дзивоцка рок ґрупа „Women power” зоз Руского Керестура.

Уход шлєбодни. Покровитель „Рок вечара”, хтори ше отримує знагоди 80-рочнїци приселєня Руснацох до Нового Орахова и 79-рочнїци КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова – Општинска управа Бачка Тополя, Национални совит Руснацох, Орґанизацийни одбор КУД „Петро Кузмяк” и „Тварди орех”.