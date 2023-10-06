Роки за почитованє

Вельки ювилей, 100 роки од снованя Фодбалского клубу „Русинˮ, означени у викенду за нами. Рочнїца означена зоз пригодну виставу фотоґрафийох, промоцию моноґрафиї о историї Фодбалского клубу „Русинˮ и других спортских секцийох, а вец и зоз шветочну Академию и фодбалскима змаганями процив вичного ривалу, коцурскей Искри.

Кед слово о фодбалу, а и шицких других спортских дисциплинох, векшина з нас патри лєм за лабду и звичайно нє видзи вельку роботу и труд людзох „споза биниˮ. Праве прето, шветочна Академия була права нагода указац подзековносц шицким тим хтори вецей як 20 роки помагали Клубу и були часц найвекших Русинових успихох. Без їх огромней дзеки и ентузиязму, Русин би нєшка нє бул тото цо є.

После шветочней Академиї, на Ярашу одбавени даскельо змаганя, коцурска Искра однєсла побиднїцки погар, алє… врациме ше кус на сам початок.

По податкох з найновшей моноґрафиї, а по приповеданю Юлияна Малацка, инжинєра и снователя фодбалского клубу, перши Русиново просториї и зоблєкальня, були у чардаку Кароля Арта. Клуб мал двох членох Управи, а перша лабда була ушита зоз „нєпреробеней целячей скориˮ. Було то 1922. року, а аж шлїдуюцого року млади фодбалере достали стаємне место на пажици и капури.

Од таких скромних початкох, алє заш лєм, зоз вельку дзеку и мотивом, по нєшка дзень, робота Клубу тирва полни вик у континуитету, а кажду декаду ше означовало. Дакеди скромнєйше пре скромни резултати, дакеди пре, тиж так, скромни буджет…

Интересантне визначиц же наймасовнєйше преславени 75 роки од снованя, кед на шветочней Академиї присуствовал тедишнї селектор державней репрезентациї хтори Русинови уручел и припознанє.

З другого боку, Фодбалски клуб „Русинˮ, попри тим же бул перши орґанизовани спорт у валалє и вшeлїяк же позитивно уплївовал на млади ґенерациї, мал ище єдну значну улогу. З часом ше, по углядзе на ньго, и други спортски клуби почали оформйовац, а вец ше указала потреба обєдинїц их до Спортского дружтва „Русинˮ, хтори донєдавна мал тринац клуби. Кед таки мали валал як Керестур ма таку богату спортску традицию, а Фодбалски клуб „Русинˮ єден з найстарших спортских колективох на тих просторох, тераз найважнєйше отримац континуитет и зачувац клуб од гашеня. З оглядом на тото же у модерним и швидким чаше у хторим жиєме, главни характеристики – пременка, одруцованє, заменьованє, забуце… кед цошка тирва сто роки, то наисце треба почитовац.