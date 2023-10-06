Роман Миколи Шанти у виданю „Руского слова” участвує у вибору за НИН-ову награду

НОВИ САД – Беоґрадска видавательна хижа „Архипелаґ”, котра вєдно з НВУ „Руске слово” видала роман по сербски Миколи Шанти „Zlatno zvonce”, послала тот роман жирию за НИН-ову награду.

Найвизначнєйшу сербску и югославянску „Награду за найлєпши роман року” од 1954. року додзелює жири коло часописа НИН. Мено добитнїка будзе познате на початку 2024. року.

Редактор романа „Zlatno zvonce” познати сербски писатель и директор видавательней хижи „Архипелаґ” Ґойко Божович.

Кнїжку Миколи Шанти можеце купиц од 25. септембра по цени од 700 динари у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як прейґ колпортерох по наших место.

Кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 29. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.