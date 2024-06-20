Нєшка будзе представени роман „Златно звонце” на ладї Цепелин

НОВИ САД – На ладї Цепелин на Дунаю у Нови Садзе, на штварток, 20. юния, на 20 годзин будзе отримани литературни вечар „Бешеди о любови” на хторим будзе слова о роману „Златно звонце” Миколи Шанти. Роман, 2023. року видала видавательна хижа Архипелаґ и НВУ „Руске слово”.

О роману буду бешедовац Ґойко Божович, директор и одвичательни редактор Архипелаґа, др Радмила Ґикич Петрович, рецензентка и автор.

На литературним вечару будзе бешеди и о роману „Карбид” Андрия Любки, хтори влонї обявени тиж у Архипелаґу, його представя исти бешеднїки, як и сам автор.

Госцинска будзе и поетеса зоз Києва Лариса Лебедивна, зоз поетску кнїжку „Ниоба”. Єй поезию нам приблїжи доц. др Юлия Драґойлович зоз Катедри за українистику. Иншак, Андрий Любка и Лариса Лебедивна госци у Центру за сучасну литературу „Крокодил” у Беоґрадзе.

Модератор вечара Дьордє Рандель.

Уход шлєбодни.