Роман „Златно звонце” Миколи Шанти будзе представени на ладї Цепелин у Новим Садзе

НОВИ САД – На ладї Цепелин на Дунаю у Нови Садзе, на штварток, 20. юния, на 20 годзин будзе отримани литературни вечар „Бешеди о любови” на хторим будзе слова о роману „Златно звонце” Миколи Шанти. Роман „Златно звонце” обявели вєдно 2023. року видавательна хижа „Архипелаґ” и Новинско-видаветельна установа „Руске слово”.

О роману буду бешедовац Ґойко Божович, директор и одвичательни редактор Архипелаґа, др Радмила Ґикич Петрович, рецензентка и автор.

На литературним вечару будзе бешеди и о роману „Карбид” Андрия Люпки, хтори влонї обявени тиж у Архипелаґу, його представя исти бешеднїки, як и сам автор.

Госцинска будзе и поетеса зоз Києва Лариса Лебедевна, зоз поетску кнїжку „Ниоба”. Єй поезию нам приблїжи доц. др Юлия Драґойлович зоз Катедри за українистику. Иншак, Андрий Люпка и Лариса Лебедевна госци у Центру за сучасну литературу „Крокодил” у Беоґрадзе.

Модератор вечара Дьордє Рандель.

Уход шлєбодни.