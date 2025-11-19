КултураРутенпресТексти

Рочни концерт Руского културного центу будзе на Спенсу

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 12 Опатрене

НОВИ САД – Рочни концерт Руского културного центру будзе на соботу, 22. новембра.

Концерт ше отрима у Амфитеатру на Спенсу, уход число 8, а почнє на 19 годзин.

Уходнїца будзе 300 динари.

