Розбите скло на дзерох канцелариї СНС

РУСКИ КЕРЕСТУР – Позно вноци, зоз штвартку на пияток прешлого тижня, нєпозната особа розбила скло на дзверох канцелариї Месного одбору Сербскей напредней странки, котра ше находзи у самим центру валала.

Вандализем приявени полициї, на основи чого направене и вишлїдзованє, як могло видзиц опрез канцелариї такой ютредзень рано. Як нєурядово дознаваме, особа котра спричинєла чкоду затераз нє пренайдзена. Чкода на дзверох оправена тиж ютредзень.

На дружтвених мрежох профилу Сербскей напредней странки Кула, спомнуте збуванє оштро осудзене.