Розчисцена депония у Коцуре

КОЦУР – По сообщеню вербаского Явного комуналного подприємства „Комуналєц”, екипа Дїловней єдинки „Чистота” тих дньох закончела чисценє депониї за будовательни одпад у Коцуре, на углє улїчкох Маршала Тита и Мученїка Папуґи.

З поверхносци од 3.500 квадратних метерох розчисцене коло 3.000 кубни метери шмеца. Нагромадзени одпад роздриляни до депресиї котра ше находзи нєдалєко. Чисценє депониї окончене по налогу Оддзелєня за инспекцийни дїялносци Општини Вербас.

З того подприємства, як и з Месней заєднїци Коцур, апеловали на жительох Коцура же би тоту депонию хасновали виключно за одкладанє будовательного одпаду и глїни, а же би комунални одпад на тоту депонию нє привожели.

Понеже тота депония на вецей заводи уж була розчисцована, и ознова ю нєодвичательни людзе затрепали зоз шмецом, компетентни визначели же у наиходзацим периоду буду змоцнєни контроли же би ше зопарло руцанє забранєних файтох одпаду, односно шицкого цо нє будовательни лєбо рошлїнски одрутки. Кажде потупйованє забрани инспекция будзе такой и без винїмкох санкционовац.

З руцаньом одпаду виключно на места котри предвидзени за таки намени чуваме наш животни стредок и щициме го од заґадзованя.