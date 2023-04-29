Роздумованє о образованю, роздумованє о будучносци

Образованє ма вельку и важну улогу у одрастаню и дозреваню дзецох и младих през здобуванє роботних звикнуцох, усвойованє базичних знаньох, як и през социялизацию, то всеоблапююци процес у котрим би млади могли и требали розвиц свойо потенцияли. Идеалне образованє би требало представяц концепцию перманентного ученя през цали живот. Роздумованє о образованю у ствари роздумованє о тим яке бизме дружтво сцели мац наютре, у будучносци.

Велї проблеми уж длугши час присутни у цалей образовней системи. Нє мож их розришиц зоз часточним ришованьом поєдинєчних слабосцох, алє образованю и воспитаню потребна цалосна реформа. Вшелїяк же би ю требало модернизовац и усоглашиц зоз сучанима цеками. Популарна култура велька часц нашого живота хтору би требало уключиц до образовного процесу. Так би ше витворело потребу при младих за културнима змистами и то би могла буц основа за формованє їх критичного думаня. Сучасна школа би требала давац напрямки за знаходзенє у швеце у котрим жиєме, а тот швет нє лєм же є пополнєти, алє є и формовани на популарней култури, од музики, филма, та по бестселери, култни театрални представи, облєканє и костиранє.

У явносци би требало посцигнуц консензус о тим яки цилї сцеме витвориц кед слово о образованю. На уровню явней розправи винєсц идеї яке нам школство треба и на хтори способ мож дойсц по жадани циль. Шицки цо участвую у образованю, воспитаче, наставнїки, родичи и млади, би требали винєсц свойо становиска и искуства.

Исную вецей способи ришованя проблемох у образованю, а єден з нїх оможлївиц людзом, хтори у образовним процесу робя, же би поведли цо думаю и же би ше заєднїцки утвердзело на яки способ би требало трасирац будуцу роботу. Кед ше раз дефиную рамики, почнє и процес у котрим ше идентификую проблеми и пренайду прилаплїви ришеня. Без векших буджетских укладаньох до просвити, нїяки реформи нє можлїви, окреме док наставнїцки кадер жиє и роби у условийох хтори знєважую їх роботне достоїнство.

У цеку явна розправа о вименкох и дополнєньох шейсцох законох у обласци образованя. Министер просвити Бранко Ружич визначел же циль витвориц таку образовну систему у котрей би школяре достали шицко цо им потребне же би були щешлїви, безпечни и успишни. Предложени вименки и дополнєня законох требали би допринєсц зменшаню насилства у школох, цо акутни и вше видлївши проблем, а чи тоти вименки иснуюцих законох допринєшу злєпшаню образовней системи и розриша актуални проблеми, укаже час. Критики уж сцигую од тих цо у образовним процесу участвую.

О образованю ше у нашим дружтве вельо бешедує, алє ше на його унапредзованю нє роби досц и систематично. Гоч у нашей явносци порушани велї важни теми хтори гуторя о слабосцох и проблемох у нашей образовней системи, од велького числа функционално нєписмених школярох, та по нєзадовольство просвитних роботнїкох зоз своїм статусом и условиями роботи. До розришеня тих проблемох нє пришло ше анї по нєшка, а по школох вше баржей хиби наставнїцки кадер, и то нє лєм по валалох, алє и у векших городох.

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