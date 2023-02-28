Розмах спорту застановела война (IV)

После початних крочайох и чежких рокох спорт достава свойо место и поставаи у швеце постава вше популарнєйши. По цалим швеце отримовани рижни спортски манифестациї, Олимпийски бависка, першенства.

О перших фодбалских рокох, та и спортских активносцох єст мало доступни писани и материялни докази. Перши Руски календар на сримско-бачванскей бешеди видруковани 1921. року. Перше число нашо писаного медия, тижньових „Руских новиних”, за Руснацох у Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох видруковане початком децембра 1924. року. Редакция була у Руским Керестуре, а новини друковани у Новим Садзе, лєбо аж 200 километри далєй, у Дякове.

Як уж спомнуте, млади хтори були прихильни ґу спорту, а окреме ґу фодбалу, були неґативно похопйовани. Требало ище вельо часу же би спорт достал свойо место у каждодньовим живоце, односно же би бул прилапени на прави способ.

ВЕЛЬКИ СПОРТСКИ ЗБУВАНЯ

После приношеня Закона о Соколству и судского процеса процив владики Будановича у „Руских новинох” з часу на час виходзела и рубрика Спорт. У тей рубрики ше зявйовали позитивнєши коментари о спортских збуваньох при Руснацох, у держави и у швеце.

Прешло скоро 12 роки од виходзеня першого числа наших новинох, а у медзичаше ше у швеце збули пейц вельки спортски збуваня о хторих ше нє писало у „Руских новинох”:

– у Голандиї у Амстердаму 1928. року отримани Олимпийски бависка на хторих участвовали 3 092 спортисти зоз 46 державох. На олимпийским фодбалским турнире у финалу у першим змаганю Уруґвай–Арґентина резултат бул 1:1, а у повтореним другим змаганю победзел Уруґвай зоз 2:1;

– у Монтевидеу (Уруґвай) од 13. по 30. юлий 1930. року отримане перше Шветове першенство у фодбалу, на хторим участвовали 13 державни репрезентациї. Югославия участвовала на тим першенстве. У финалу бавели Уруґвай и Арґентина, а резултат бул 4:2 (1:2). Треце место подзелєли Югославия и ЗАД.

– у Лос Андєлесу (ЗАД) 1932. року на Олимпийских бавискох змагали ше 1 500 спортисти зоз 38 державох швета. Фодбал випаднул зоз програми понеже ФИФА у Уруґваю орґанизовала Шветове першенство на хторим мали право бавиц, а и бавели, у репрезентацийох професийни фодбалере.

Друге Шветове фодбалске першенство отримане од 27. мая по 10. юний 1934. року у Италиї, а учествовали 16 державни репрезентациї. Шампионє постали Италиянє. Финалне змаганє бавене у Риме: Италия–Чехословацка 2:1 (1:1).

ОЛИМПИЙСКИ БАВИСКА

Приблїжовала ше ище єдна шветова спортска манифестация и нашо новини замерковали же ше швет нагло меня и же спорт вше популарнєйши при людзох. Ище скорей Олимпийски комитет вигласал же Нємецка будзе домашня Олимпийским бависком 1936. року.

На тих Олимпийских бавискох у Берлину змагали ше 5 000 спортисти зоз 50 державох. Нашо новини вообще нє спомли же ше на тих Олимпийских бавискох змагал и єден наш Руснак – Яша Баков, хтори репрезентовал Кральовину Югославию скакаюци до висока зоз палїцу.

Спорт и фодбал мали вше вецей прихильнїкох при наших людзох, а и при членох Редакциї „Руских новинох”. У новинох виходзели вше вецей звити о отриманих фодбалских змаганьох, а виходзели аж и поволанки любительом фодбалу же би приходзели на фодбалски змаганя, та аж и же би навияче зоз своїм клубом путовали и ишли патриц змаганя на госцуюци терени.

Нєпоштредно пред початком Другей шветовей войни у „Руских новинох” обявени текст о пририхтованьох Спорт клубу „Русин”:

„Спорт клуб „Русин” з Р. Керестура ше уж почал пририхтовац за єшеньску першенствену сезону. У остатнїх тижньох мал даскельо красни успихи: Русин – СК „Яношик” (Пиньвиц) 13:0 (6:0); Русин – СК „Вепровач” 8:0 (6:0) и Русин – „Юґословенски” – комбиновани тим (Кула) 6:1 (5:0). Внєдзелю 27. авґуста 1939. року у Кули: „Юґословенски” – Русин 3:0. На тим змаганю Керестурци наступели у резервним составе, а и судая нє бул обєктивни. ”

У „Руских новинох” наявене и стретнуце за 3. септембер 1939. року СК „Русин” процив СК „Гайдук“ у Кули.

(Предлужи ше)