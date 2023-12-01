Розпатрене дїлованє явних подприємствох

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, одборнїки прилапели звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносоцох у явно комуналних подприємствох хторим локална самоуправа снователь за перши дзевец мешаци того року.

Одборнїки тиж розришели поверенїка општини у Месней заєднїци Бачинци, Дьордя Стевича хтори дал задзекованє и за нового поверенїка меновали Неманю Митровича.

СО принєсла одлуку з хтору у Школским одборе ОШ „Сримски фронт“ место Бояни Лепинїца, хтора менована за о.д. директора школи, менована зоз шора занятих Єлена Обрадович.

Тиж формално принєшена и одлука о пенєжней помоци шкляром штреднїх школох у општини Шид за хтору средства обезпечела Влада Сербиї.