Розписана Явна поволанка за субвенциї за премию осиґураня шацох и животиньох 

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди, Управа за аґрарни плаценя сообщело же розписана Явна поволанка за субвенциї за управянє зоз ризиками през премию осиґураня шацох, плодох, вецейрочних засадох, розсаднїкох и животиньох за 2025. рок.

Право на субвенциї маю особи хтори од 16. новембра прешлого по 15. новембер того року при дружтву за осиґуранє заключели полису осиґураня од ризику за шаца и плоди землєдїлских, заградкарских и овоцарских културох, виновей лози и хмелю, як и за розсаднїки и животинї.

Найвисша сума хтору хаснователь може достац по вимоги то 2,5 милиони динари.

Вимоги треба придац по 25. новембер, виключно прейґ платформи еАґрар, односно порталу еПодстицаї.