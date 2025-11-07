ПривредаРутенпресТексти

Розписана Явна поволанка за субвенциї за премию осиґураня шацох и животиньох 

автор РТВ
автор РТВ 30 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди, Управа за аґрарни плаценя сообщело же розписана Явна поволанка за субвенциї за управянє зоз ризиками през премию осиґураня шацох, плодох, вецейрочних засадох, розсаднїкох и животиньох за 2025. рок.

Право на субвенциї маю особи хтори од 16. новембра прешлого по 15. новембер того року при дружтву за осиґуранє заключели полису осиґураня од ризику за шаца и плоди землєдїлских, заградкарских и овоцарских културох, виновей лози и хмелю, як и за розсаднїки и животинї.

Найвисша сума хтору хаснователь може достац по вимоги то 2,5 милиони динари.

Вимоги треба придац по 25. новембер, виключно прейґ платформи еАґрар, односно порталу еПодстицаї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На ютре Културов бал

Випровадзели зме колеґинї до пензиї

Нєшка на Радио програми по руски емисия Горизонти

На нєшкайши дзень, 7. новембер

Схадзка Националного совиту Руснацох будзе 13. новембра