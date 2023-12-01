Розписана Треца явна поволанка 50:40:10 вредна 750 милиони евра

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди и Управа за явни плаценя 27. новембра розписали Трецу явну поволанку за подношенє приявох за хаснованє безповратних средставох у рамику Проєкта конкурентней польопривреди Сербиї.

Тот проєкт ше реализує у сотруднїцтве зоз Шветову банку, а прияви ше подноши од пондзелку 4. децембра 2023. по 2. фебруар 2024. року.

Вкупна вредносц средствох за Трецу поволанку виноши 750 милиони динари, а поволанка наменєна першенствено аґреґатором, односно поднїмательом, привредним друштвом и землєдїлским задругом хтори продукую або окончую откуп примарних польопривредних продуктох, прерабяю их и пласую на тарґовище.

Вредносци инвестицийох за аґреґаторох можу виношиц од 25.000 по аж 400.000 евра, а сума нєврацаюцих средствох може ше рушац и по 200.000 евра.

Подношенє приявох будзе можлїве виключно на онлайн способ прейґ сайта Проєкта конкурентней польопривреди Сербиї www.scap.rs як и на сайту Управи за аґрарни плаценя www.uap.gov.rs, а на сайтох ше находза и шицки условия тей явней поволанки.

Информациї у вязи зоз розписану Трецу явну поволанку доступни прейґ мейл адреси info@scap.rs и чисох телефона 066 804 18 36; 066 804 18 38; 066 804 18 38; 066 804 18 39.