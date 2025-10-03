Розписани два нови конкурси

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве з Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох проєкту „Афирмация мултикултурализму и толеранциї у Войводини” розписал два конкурси за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализму и унапредзованя медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини.

На першим конкурсу „Винчованка на дзень толеранциї (16. новембер)”, право участвовац маю школяре нїзших класох, од 1. по 4. класу, основних школох з териториї АП Войводини. На Kонкурс ше подноши материял у форми подобовей роботи.

Други конкурс наволани „Подїя пре хтору сом похопел прецо важне порозуменє” и на нїм право участвовац маю школяре висших класох, од 5. по 8. класу, основних школох зоз териториї АП Войводини. На конкурс ше подноши материял у форми литературней роботи.

Роботи и провадзацу документацию ше подноши у електронскей форми, прейґ апликациї на интернет-боку Секретарияту и обовязно по пошти, на адресу Форуму за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву:

ФЕСАП

Поштански фах 112

21101 Нови Сад

Термин за подношенє роботох по 24. октобер 2025. року.

Вецей информациї о конкурсох мож достац на тим линку, як и на тим.