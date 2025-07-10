Розписани два конкурси

НОВИ САД – Покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич представел два нови конкурси зоз обласци даваня роботи за 2025. рок – за субвенционованє даваня роботи нєзанятим особом и за водзенє явних роботох на териториї АП Войводини. Вкупна вредносц конкурсох виноши осемнац милиони динари, а рок за прияву 31. юлий.

Иванишевич визначел же за мири даваня роботи того року видвоєни вецей од трицец милиони динари, а тоти средства наменєни за обуки, явни роботи и субвенциї, пре унапредзованє тарґовища роботи и спонукнуца роботодавцох же би роботнїком дали роботу на нєодредзени час.

Вон визначел же плановани и обуки у туризму, потим за жени хтори жадаю порушац свой бизнис, як и обуки у обласци обновлївих жридлох енерґиї.

Субвенциї за перши конкурс виноша двасто пейдзешат тисячи динари, а роботодавци можу конкуровац за найвецей три особи. По другим конкурсу буду анґажовани пейдзешат осем особи на три мешаци, зоз надополнєньом до трицец тисячи динари мешачно.

На конкурс ше можу приявиц здруженя зоз Войводини зоз активним статусом у АПР-у.