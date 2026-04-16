Розписани ище єден конкурс за здруженя

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель, стреду 8. априла розписала явни конкурс за финансованє и суфинасованє програми/проєкта котри реализую здруженя од явнoго значеня у 2026. року. За тоти намени предвидзене розподзелїц штири милиони динари.

Право на хаснованє буджетских средствох маю здруженя котрим шедзиско на териториї општини Жабель, кед проєкт значни за гражданох општини або кед ше витворює медзиопштинске, медзинародне, або медзиреґионалне сотруднїцтво. Та и здруженя котри маю статус правного лїца, котри реґистровани у складзе зоз Законами о здруженьох, маю усвоєни етични кодекс, котри реализую програми и проєкти на териториї општини и други.

Конкурс отворени по 30. април.

Вецей информациї мож пречитац и превжац конкурсну документацию, на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs, а информовац ше мож и на число телефона 064/30-47-237 або на имейл bstojanov87@gmail.com.