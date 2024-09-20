Розписани Єшеньски подобови и литературни конкурс

ВЕРБАС – Явна библиотека „Данило Киш” розписала Єшеньски подобови и литературни конкурс на хторим можу участвовац школяре основних и стреднїх школох.

Як сообщене зоз Библиотеки з оглядом же ше наполнює 90 роки од народзеня Ґроздани Олуїч жадаю ожиц здогадованє на спомнуту писательку. Прето тема тогорочного конкурсу наслов збирки сказкох Ґроздани Олуїч „Заглавчок хтори паметал сни”.

Литературни и подобово роботи мож доручиц особнє, лєбо послац по пошти на адресу Явней библиотеки „Данило Киш”, Маршала Тита 87, Вербас.

На роботи треба написац мено и презвиско автора литературней лєбо подобовей роботи, як и мено школи до хторей школяр ходзи, контакт телефон каждого учашнїка окреме, и мено, презвиско и контакт його ментора (учителя, предметного наставнїка, лєбо професора).

Число литературних и подобових роботох з хторима мож участвовац на конкурсу нє огранїчене.

Роботи треба послац найпознєйше по пондзелок, 28. октобер.