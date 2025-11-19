Розписани конкурс и за школярох висших класох

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве з Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик” 2025. року, односно проєкту „Афирмация мултикултурализму и толеранциї у Войводини”, розписал нови конкурс за подношенє авторских материялох на тему промоциї мултикултурализму и унапредзованю медзинационалней толеранциї и очуваню културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Пририхтованя за Крачун”.

На конкурсу можу участвовац школяре висших класох (од 5. по 8. класу) основних школох з териториї АП Войводини, док ше на конкурс подноши материял у форми стрипу.

У рамикох наведзеней теми, авторски материяли треба же би висловели автентични особни попатрунок етнїчней розличносци, або културних специфичносцох етнїчних заєднїцох зоз АП Войводини. Материял вирабя єден автор, док ше материяли ґрупи авторох нє будзе розпатрац.

Термин за подношенє роботох 8. децембер.

Вецей информациї о Конкурсох мож пренайсц на тим линку.