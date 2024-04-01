Розписани Конкурс „Природа нашо благо”

ВЕРБАС – Явне комуналне подприємство Комуналєц Вербас з Вербасу расписало Подобови конкурс за предшколцох и школярох основних школох (возрост од 6 по 15 роки) зоз териториї вербаскей општини, Литературни конкурс за школярох основних школох и Фото конкурс за школярох старших класох основних школох наволани: „Природа нашо благо”.

Конкурс отворени 25. марца и роботи мож посилац по 25. април. Роботи треба посилац на адресу: ЯКП Комуналєц Вербас, 21460 Вербас, Сави Ковачевича 87.

Вецей информациї о тим конкурсу мож найсц на сайту ЯКП Комуналєц Вербас.