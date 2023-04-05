Розписани конкурс Одбора за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за културу Националного совиту Руснацох розписал Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2023. року, вязаних за орґанизованє и пририхтованє манифестацийох хтори у Календаре репрезентативних манифестацийох Руснацох.

Конкурс тирва по 21. април.

На Конкурсу можу участвовац здруженя гражданох, установи и други орґанизаторе манифестацийох хтори у Календаре репрезентативних манифестацийох Руснацох.

Кажди подношитель муши вибрац єдну з понукнутих обласцох: манифестациї, купованє народного облєчива и инструментох и анґажованє руководительох секцийох.

За проєкти хтори виполнюю условия конкурсу опредзелєни 1.100.000 динари.

Шицки други информациї о тим Конкурсу мож пречитац на сайту Националного совиту.