Розписани Конкурс за нови дзецински шпиванки за Червене пупче

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур розписал Конкурс за нови дзецински шпиванки котри буду виведзени на тогорочним „Червеним пупчу”. Конкурс отворени заключно зоз 28. фебруаром.
Право конкуровац маю шицки заинтересовани особи зоз жеми и иножемства, а єдна особа може буц автор лєбо коавтор найвецей двох шпиванкох. Шпиванки котри ше посилаю нє шму буц уж виводзени, текст треба же би бул придати у паперовей, або електорнскей форми написани зоз кирилку, вєдно зоз нотним записом. Музика треба же би мала шицки часци мелодиї: увод, строфу, пришпив… Може буц придата и на ношачу звука, алє муши буц провадзена зоз нотним записом.
У случаю же автор нє може направиц нотни запис, орґанизатор помогнє же би ше го записало. Кед ше приявює нєавторски текст, потребне мац и дошлєбодзенє автора. Орґанизатор розпише аранжман, кед же ше з автором нє утвердзи иншак.
Прияви ше посила по пошти, або особнє на шлїдуюцу адресу:
Дом култури Руски Керестур,
Русинска 75,
25233 Руски Керестур,
або на имейл адресу: dk.kerestur@gmail.com.
Зоз надпомнуцом – За Фестивал рускей култури Червена ружа.
Цали тексти и условия конкурсох мож опатраиц на сайту domkultureruskikrstur.com
на ТИМ ЛИНКУ.