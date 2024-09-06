Розписани Конкурс за енерґетичну санацию хижох

ВЕРБАС – Општина Вербас розписала Явну поволанку за енерґетично загрожених купцох за софинансованє мирох енерґетичней санациї фамелийних хижох и квартельох за 2024. рок.

Мири енерґетичней санациї запровадзує ше през сотруднїцтво зоз привреднима субєктами котри ше занїмаю зоз продукцию, услугами и роботами на енерґетичней санациї квартельних обєктох.

Циль запровадзованя мирох енерґетичней санациї фамелийних хижох и квартельох то унапредзенє енерґетичней ефикасносци квартельних обєктох гражданох котри маю статус енерґетично загрожених купцох на териториї општини Вербас.

Вкупни безповратни средства котри општина Вербас, вєдно зоз Министерством рударства и енерґетики, додзелює прейґ тей поволанки виноша 1.500.000 динари.

Подношенє приявох почина дзешатого дня од дня обявйованя Явней поволанки, односно 12. септембра. Шицки прияви поднєшени скорей того дня нє буду ше брац на розпатранє.

Шицки деталї Явней поволанки и нєобходна конкурсна документация доступна на сайту општини Вербас на тим линку.