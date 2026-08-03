Розписани конкурс за „Найлєпше з Войводини”

НОВИ САД – Покраїнски секретар за привреду и туризан розписал конкурс за здобуванє на хаснованє ознаки квалитету Найлєпше з Войводини за 2026. рок.

Проєкт Найлєпше з Войводини розписани з цильом же би ше промововало квалитетни продукти, услуги и мамифестациї з Войводини, алє и же би ше змоцнєло їх препознатлївосц на домашнїм и странским тарґовищу. Запровадзени є 2004. року, и ознова є порушани 2021. року на инициятиву Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, а у медзичаше є преширени и на обласц туризму.

Покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич на конференциї за медиї, пияток, 31. юлия у Медия центру Радио-телевизиї Войводини гварел же ознака з часом достала векшу практичносц и вредносц, бо добитнїком приноши и конкретни вигодносци медзи хторима и участвованє на шицких саямских манифестацийох на хторих участвує Секретарият.

Милош Родич зоз Юґоинстекту – Нови Сад, хтори контролне цело хторе преверює чи сполнєти условия за додзельованє ознаки, гварел же ше контролу окончує по предписаних критериюмох. Представнїца Туристичней орґанизациї Войводини Єлена Малешев визначела же ше у Покраїни отрима вецей як 1.500 манифестациї до рока, цо значни потенциял за розвой туризму и промоцию локалних вредносцох. На конференциї участвовали и ґенерални директор Радио-телевизиї Войводини Ґоран Караджич и ношитель ознаки Младен Дякович з Лукичева.

Право на хаснованє ознаки Найлєпше з Войводини маю продукти, услуги и манифестациї зоз териториї АП Войводини хтори сполнюю критериюми квалитету, а сполньованє условийох ше преверює кажди рок.

Конкурс отворени по 25. септембер, а обявени є на интернет презентациї Покраїнского секретарияту за привреду и туризем.