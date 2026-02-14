Розписани Конкурс за нови шпиванки на Червеней ружи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур розписал Конкурс за нови шпиванки у забавним духу котри буду виведзени на тогорочним Фестивалу рускей култури „Червена ружа”. Конкурс отворени заключно зоз 28. фебруаром.

Право конкуровац маю шицки заинтересовани особи зоз жеми и иножемства, а єдна особа може буц автор лєбо коавтор найвецей двох шпиванкох. Шпиванки котри ше посила нє шму буц уж виводзени, текст треба же би бул придати у паперовей, або електорнскей форми написани зоз кирилку, вєдно зоз нотним записом. Музика треба же би мала шицки часци мелодиї: увод, строфу, пришпив… Може буц придата и на ношачу звука, алє муши буц провадзена зоз нотним записом.

У случаю же ше приявює нєавторски текст, потребне мац и дошлєбодзенє автора. Орґанизатор розпише аранжман, кед же ше з автором нє утвердзи иншак.

Прияви ше посила по пошти, або особнє на шлїдуюцу адресу: Дом култури Руски Керестур, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, або на имейл адресу: dk.kerestur@gmail.com. Зоз надпомнуцом – За Фестивал рускей култури Червена ружа.

Цали тексти и условия конкурсох мож опатраиц на сайту domkultureruskikrstur.com

на ТИМ ЛИНКУ.