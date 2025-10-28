Розписани конкурс за оспособйованє талантованих школярох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци розписал конкус у вредносци од 4 милиони динари за финансованє и софинансованє проєктох у обласци дзвиганя квалитету образовно-воспитного процесу основного и штреднього образованя – трошки оспособйованя талантованих школярох штреднїх школох зоз териториї АП Войводини и анґажованя фахових сотруднїкох на Андревлю за 2025. рок.

Право участвовац на Конкурсу маю штреднї школи на териториї АП Войводини, чий снователь Република Сербия, автономна покраїна або єдинка локалней самоуправи.

Конкурс отворени по 3. новембер 2025. року, а вецей о истим мож достац на тим линку.