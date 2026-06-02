Розписани Конкурс за проєкти младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих розписало Кoнкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци – 2026, хтори отворени од 1. юния по 1. юлий 2026. року.

Проєкт треба же би бул унапрямени на руску заєднїцу и младих у нєй. Идея може буц рижна, а важне же би ю реализовали и орґанизовали млади и же би була повязана зоз єдну од штирох цильних обласцох националного совиту рускей националней меншини: култура, образованє, информованє, службене хаснованє язика и писма.

На конкурс ше можу приявиц особи од 15 до 35 роки, и у тиму треба же би були найменєй тройо.

Кажди проєкт треба же би бул приявени спред даєдного формалного здруженя, културно-уметнїцкого дружтва (КУД), лєбо нєвладовей орґанизациї (НВО). Приявиц мож найвецей три проєкти по конкурсним термину.

Вецей информациї мож достац прейґ меилу rcmladez@gmail.com, а цали текст конкурсу и прияву на Конкурс треба превжац зоз сайту Националного совиту Руснацох.

Конкурс отворени од 01. юния по 01. юлий, а резултати мож обчековац коло 15. юлия.

Проєкти треба плановац так же би активносци були закончени по 15. децембер 2026. року.