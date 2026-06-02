Национални совитРутенпресТексти

Розписани Конкурс за проєкти младих

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих розписало Кoнкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци – 2026, хтори отворени од 1. юния по 1. юлий 2026. року.

Проєкт треба же би бул унапрямени на руску заєднїцу и младих у нєй. Идея може буц рижна, а важне же би ю реализовали и орґанизовали млади и же би була повязана зоз єдну од штирох цильних обласцох националного совиту рускей националней меншини: култура, образованє, информованє, службене хаснованє язика и писма.

На конкурс ше можу приявиц особи од 15 до 35 роки, и у тиму треба же би були найменєй тройо.

Кажди проєкт треба же би бул приявени спред даєдного формалного здруженя, културно-уметнїцкого дружтва (КУД), лєбо нєвладовей орґанизациї (НВО). Приявиц мож найвецей три проєкти по конкурсним термину.

Вецей информациї мож достац прейґ меилу rcmladez@gmail.com, а цали текст конкурсу и прияву на Конкурс треба превжац зоз сайту Националного совиту Руснацох.

Конкурс отворени од 01. юния по 01. юлий, а резултати мож обчековац коло 15. юлия.

Проєкти треба плановац так же би активносци були закончени по 15. децембер 2026. року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Новинарови Руского слова нєдошлєбодзене присуство на схадзки СО...

Одбор за културу предложел розподзельованє средствох зоз Покраїни

Руснаци на Интернационалним фестивалу у Чаню

Ревиялне стретнуце новосадских хорох

РКЦ на X стретнуцу фолклорашох у Зворнику