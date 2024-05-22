Розписани Конкурс за проєкти младих

НОВИ САД – Прейґ зум платформи, вовторок, 21. мая отримана треца порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох. На дньовим шоре було три точки од хторих ше найзначнєйша одношела на розписованє Конкурса за софинасованє проєктох младих за тот рок.

На схадзки єдногласно одлучене же би конкурс бул розписани од 22. мая и же би тирвал по 7. юний.

Нaкадзи ше конкурс закончи, будзе зволана нова схадзка на котрей ше розподзеля средства.

На схадзки члени Цела поволали шицких зоз нашей заєднїци котри маю идеї котри би могли буц витворени у рамикох тих обласцох котри Роботне цело може потримац, най ше приявя на конкурс.

Условия за приявйованє на Конкурс же би у проєктней екипи було найменєй тройо старосци од 15 до 35 роки, же би проєкт бул унапрямени на руску заєднїцу и младих у нєй.

За шицки подробни питаня лєбо нєясносци мож ше явиц на мейл адресу rcmladez@gmail.com, лєбо на профили на дружтвених мрежох Фейсбук и Инстаґрам