Розписани конкурс за „Ружову заградку 2026”

НОВИ САД – Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини розписала Конкурс за нови руски шпиванки за Фестивал „Ружова заградка 2026”.

Участвовац можу шицки заинтересовани особи (композиторе и текстописателє) державянє Републики Сербиї и странски державянє, з тим же иста особа може буц коавтор двох шпиванкох.

Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц виводзени анї обявени, а муша буц у духу рускей музики. Дошлєбодзене приявйованє шпиванкох хтори компоновани на иснуюци текст, односно на уж обявени поетски твор, под условийом же автор текста, односно його нашлїднїки, дали согласносц и же исти текст нє хасновани за компонованє и обявйованє музичних творох.

Приява ше состої з двох ковертох (означених як Коверта 1 и Коверта 2), зоз шлїдуюцим змистом: Коверта 1 – нотни запис композициї и текст на руским язику (обидва у трох прикладнїкох), под шифру и Коверта 2 – ришенє шифри, з податками о коавторох (композитор и текстописатель): 1. мено и презвиско, 2. адреса, 3. контакт телефон и e-mail.

Конкурс тирва по 31.октобер 2025. року од дня обявйованя на веб-сайту Радио-телевизиї Войводини и у новинох „Руске слово”.

Прияву на конкурс ше посила по пошти, або придава особнє, на адресу:

ЯВНА МЕДИЙСКА УСТАНОВА

„РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ ВОЙВОДИНИ”

Радио Нови Сад – за Фестивал „РУЖОВА ЗАГРАДКА 2026”

НЄ ОТВЕРАЦ

Каменїцка драга 45

Нови Сад – Петроварадин

Шицки додатни информациї мож достац на телефон +381 21 290-2577, лєбо на имеил: rusinska.radio@rtv.rs