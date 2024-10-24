Розписани Конкурс за стипендиї на русинистики

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит рускей националней меншини 22. октобра розписал Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у академским 2024/2025. року. Конкурс тирва по 12. новембер 2024. року.

Национални совит Руснацох додзелює вкупно до 5 награди у форми стипендиї за найлєпши успих студентом 3. и 4. року Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.

Право конкуровац маю студенти хтори виполнюю шлїдуюци условия: же су державянє Републики Сербиї, же су младши од 27 роки, же им просек оценох найменєй 8.50.

Потребна документация молба за доставанє награди/стипендиї, уверенє о уписаним трецим або штвартим року факултету, уверенє о положених испитох у предходних рокох зоз просеком оценох, копия документу хтори потвердзує державянство (уверенє о державянству, вивод з матичней кнїжки родзених, копия пасошу…), фотокопиї наградох зоз змаганьох и конкурсох.

Конкурс отворени од 22. октобра по 12. новембер 2024. року.

Зоз молбу приложиц потребну документацию, контакт адресу, число рахунку (копия карточки зоз банки) и число телефона.

Нєблагочасово прияви ше нє будзe розпатрац. Прияви зоз комплетну документацию посилац на адресу: Национални совит рускей националней меншини, Фрушкогорска 64, 25233 Руски Керестур, Тел. 025/705-222; 705-333.