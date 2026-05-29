Розписани конкурс за театрални тексти малих сценских формох

НОВИ САД – Матка–Дружтво Руснацох Нового Саду–Войводини розписала конкурс за нови руски театрални тексти за 24. Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” – 2026. Конкурс отворени по 15. юлий.

Право участвовац на конкурсу за нови руски театрални тексти малих сценских формох маю шицки заинтересовани особи державянє Републики Сербиї як и странски державянє, з тим же иста особа може буц автор найвецей 2 (двох) текстох. На конкурсу нє можу участвовац члени конкурсней комисиї. Тексти хтори ше посила на конкурс нє шму буц уж обявйовани лєбо виводзени.

Тексти ше на конкурс посила по мейлу на: matka.drnsv@gmail.com зоз назначеньом: ЗА КОНКУРС, а може и по пошти, лєбо особнє на адресу:

МАТКА – ДРУЖТВО РУСНАЦОХ НОВОГО САДУ – ВОЙВОДИНИ, за Фестивал „Дюра Папгаргаї” – 2026. Улїца Йована Суботича 8, 21000 Нови Сад.

Цали текст конкурсу, вецей информациї и инструкциї як послац тексти на конкурс опатриц на тим линку.

Шицки дополнююци информациї мож достац на число телефона +381 63 58-97-78, лєбо прейґ мейлу matka.drnsv@gmail.com.