Розписани Конкурс за виробок тестох и задаткох на меншинских язикох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, розписал конкурс за финансованє и софинансованє активносцох, програмох и проєктох националних совитох националних меншинох у обласци основного и штреднього образованя у АП Войводини за 2023. рок – дотированє пририхтованя и виробку тестох и задаткох на меншинских язикох.

Конкурс ше розписує за финансованє и софинансованє активносцох, програмох и проєктох националних совитох националних меншинох у обласци розвою и дзвиганя квалитету основного и штреднього образованя на язикох/бешеди националних меншинох – националних заєднїцох у Автономней покраїни Войводини, хтори насампредз наменєни за дотированє пририхтованя и виробку тестох и задаткох на меншинских язикох, за змаганя на шицких уровньох, од општинского, прейґ реґионалного по републичне, хтори орґанизує Министерство просвити Републики Сербиї.

Право участвовац на конкурсу маю реґистровани национални совити националних меншинох зоз шедзиском на териториї Автономней покраїни Войводини и то за активносци, програми и проєкти у обласци розвою и дзвиганя квалитету основного и штреднього образованя на язикох/бешеди националних меншинох – националних заєднїцох у Автономней покраїни Войводини.

Термин за подношенє приявох до 27. 9. 2023. року.

Прияви ше подноши лєм на конкурсних формуларох Секретарияту.

Конкурсну документацию мож превжац од 13.9.2023. року на web адреси Секретарияту, на тим сайту.