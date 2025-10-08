Розписани конкурси з нагоди означованя Дзецинского тижня

ВЕРБАС – Оддзелєнє за дзеци и младих Явней библиотеки Данило Киш Вербас и Културни центер Вербас, под покровительством Општини Вербас, розписали вецей конкурси з нагоди означованя Дзецинского тижня, котри ше означує од 6. по 12. октобер.

Розписани подобови конкурс за дзеци предшколского и младшого возросту Предшколскей установи Бошко Буха, як и литературни и подобово конкурси за школярох шицких основних и стреднїх школох вербаскей општини, и за подзащитних Здруженя за помоц МНРО Кућица.

Тема тогорочних конкурсох праве мото Дзецинского тижня – Мам право бавиц ше, шмеяц ше, шнїц, твориц и лєпши швет правиц.

Литературни роботи у стиху лєбо у прози, як и подобово роботи мож придац особнє лєбо по пошти на адресу Явней библиотеки у Вербаше найпознєйше по пондзелок, 13. октобер.

Число литературних и подобових роботох нє огранїчене, а вибрани подобово роботи, после селекциї, буду виложени у просторийох Явней библиотеки.