Розписани Покраїнски виберанки

НOВИ САД – На схадзки Скупштини АП Войводини хтора отримана штварток, 16. новембра, предсидатель Скупштини Автономней покраїни Войводини Момо Чолакович розписал покраїнски виберанки хтори буду 17. Децембра, вєдно зоз позарядовима парламентарнима и локалнима виберанками.

Пред тим покраїнски посланїки прилапели одлуку о розпущованю покраїнского парламента. За одлуку гласали 95 посланїки, процив були штверо, а нє гласали дзевец пoсланїки.

Предсидатель Покраїнского парламента Момо Чолакович подзековал посланїком на роботи хтора тирвала од 31.юлия 2020. року по тот дзень.

У обгрунтованю одлуки за хтору гласали векшина посланїкох наведзене же виберанки за посланїкох Скупштини Сербиї буду отримани 17. децембра и же рационалнєйше же би теди були отримани и покраїнски виберанки, а нє 2024. року, як би по тайминґу требали буц отримани.