Розподзелєни средства Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзки Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох котра прейґ Зум платформи отримана штварток вечар, 27. априла средства зоз Конкурсу Одбору за културу розподзелєни на 16 проєкти з котрима конкуровали нашо Дружтва, институциї и здруженя.

Вкупна сума опредзелєна за тот конкурс 1.150.000 динари, а наменєни су проєктом за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох 2023. року, т.є. за програми котри ше находза у Календаре репрезентативних манифестацийох Националного совиту.

На Конкурс вкупно сцигли 18 проєкти, а за два средства нє опредзелєни прето же ше нє находза у тим Календаре.

Схадзку водзела предсидателька Одбору за културу Мелания Мали котра и предложела розподзельованє средствох, а после дискусиї у котрей вишли на верх одредзени проблеми, шицки присутни пецеро члени єдногласно потримали єй предкладанє.

Єдногласно тото предкладанє прилапел и комплетни Вивершни одбор т.є. його штверо члени и предсидатель Желько Ковач.

На дньовим шоре ВО була ище єдна точка, а то вимога же би дали думанє о мрежи явних основних школох на териториї Городу Нового Саду, цо одбор єдногласно потримал.