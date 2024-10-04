Рoзподзелєни средства зоз буджету

НОВИ САД – Шеста схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох отримана штварток, 3. октобра, у будинку Явней медийней установи Войводини у Новим Садзе.

На Дньовим шоре були три точки, а найзначнєйша ше одношела на розподзельованє финасийних средствох Одбору за 2024. рок. Слово о суми од 350.000 динари хтори як єдносгласно вигласали члени одбору буду унапрямени на купованє нєобходней опреми наших руских Редакцийох. Прецизнєйше, як було предложене, Редакциї на руским язику Радия Нови Сад нєобходни єден лап топ компютер, як и вецей знїмачи (диктафони). Телевизийна редакция вимагала єден деск топ рахункар зоз монитором хтори будзе капацитету же би сполнєл потреби новинарох тей Редакциї. НВУ „Руске слово” вимагало лап топ, хтори би тиж требал мац лєпши перформанси, а хтори би ше хасновало у редакциї.

Як поведзене на схадзки, кед ше шицка опрема набави, остаток пенєжу зоз буджету Одбору за информованє будзе унапрямени за друкйованє пригодней кнїжки з нагоди означованя 100 роки новинарства Русацох. Тот проєкт реализує Новинарска асоцияция Руснацох (НАР), а подїю же на шветочни способ означи у новембру того року.

На схадзки поставене и питанє о означованю ище єдней значней рочнїци хтору би требало означиц 29. новембра, а то 75 роки иснованя Радия Нови Сад.

Предсидатель Одбору, Златко Рамач надпомнул же прешлого року финасийни средства були унапрямени за набавянє нєобходней опреми за подкаст. Потераз зоз його продукциї вишло 4 прилоги, а до конца буду реализовани ище 2 з чим би ше сполнєло плановану продукцию.