Розположена Русинова штверка

НОВИ КНЕЖЕВАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 2. октобра, за рукометашох керестурского Русина почали першенствени змаганя у 3. Войводянскей лиґи „Сиверˮ. У першим колу русиновци одбавели стретнуце у Новим Кнежевцу дзе зазначели побиду над домашнїм Обиличом з резултатом 33:41 (15:18).

Початок змаганя нагадовал єднаку борбу дзе ше обидва екипи зменьовали у водству. Домашнї за ниянсу лєпше почали змаганє, но после нєришеного резултату од 9:9, госци преламали резултат на свой хасен, и по конєц змаганя лєм звекшовали розлику у датих ґолох. Найвекша розлика на хасен Русина, була у 50. минути бависка кед резултат глашел 36:26 за Русин.

Найефикаснєйши внєдзелю бул Филип Тома зоз посцигнутами 12 ґолами, Милош Булатович дал 10 ґоли, капитен Филип Орос дал 8 ґоли, Виктор Микита 7, док Борис Югик и Иґор Варґа дали по 2 ґоли.

У 2. колу пре нєпарне число екипох у тей Лиґи Русин шлєбодни, док 3. коло у керестурскей гали Русиново рукометаше одбавя процив рукометашох зоз Кляїчева.

