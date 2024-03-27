Розпорядок богослуженьох у Страсним тижню

РУСКИ КЕРЕСТУР – У тим, Страстним тижню, богослуженя за вирних парохиї св. оца Миколая ше одвиваю по углядзе на остатнї тидзень Исуса Христа на жеми.

На Вельки штварток, 28. марца, або спомин Тайней Вечери, на 9 годзин будзе споведз старших вирних по валалє, а на 18 годзин Вечурня зоз Службу Божу св. Василия Велького и умиваньом ногох.

Вельки пияток, 29. марца, як и звичайно, строги пост. На 8 г. читанє 12 страсних Евангелийох, а на 15 годзин Вечурня зоз покладаньом Плащанїци – Хованє Христово.

На Вельку соботу, 30. марца, на 8 г. Єрусалимска Утриня, а на 20 годзин Пасхалне Бдиниє, Всеночне зоз Службу Божу и Воскресну Утриню.

На нєдзелю, 31. марца, Воскресенє Христово – Паска. Служби буду на 8 и на 10 годзин, хтора будзе Архиєрейска з пошвецаньом паскох. Вечаршей Служби нє будзе.

На Шветли пондзелок, 1. априла, ше у храму буду служиц служби на 9, 11:30 и 18 годзин. Того дня будзе и мированє.

На Шветли вовторок, 2. априла, служби буду на 9, 11:30 и 18 годзин, як и служба Божа на Циґлашоре на 16 г. зоз мированьом.

Каждого року волонтере Каритасу ноша пасхалне єдзенє особом хтори у чежким материялним станю. Хто може, най принєше тото цо одвоєл на соботу, 30. марца од 13 до 14 г. до Каритасу. Паноцец тото єдзенє пошвеци, а волонтере однєшу потребним до обисцох.