Розпорядок богослуженьох у тим тижню

НОВИ САД ‒ Як гварел парох новосадски о. Юлиян Рац и по розпорядку богослуженьох на огласней табли Церкви св. апостолох Петра и Павла, од 21. марца по 25. марец, односно вовторок, стреду, штварток и пияток, Служба Божа у тей церкви нє будзе, пре церковни обовязки.

З тим же 24. марца, на пияток на 17 годзин, будзе Хресна драга и Пацерки, самих вирних.

На соботу, 25. марца, на 17 годзин будзе грамотална Служба Божа.

На нєдзелю. 26. марца, на 10 годзин Служба Божа св. Василия Велького, а на 15 годзин Служба у Будисави. На 17 годзин виронаука за школярох. На 18 годзин Служба Божа, пре пременку годзини, односно рахованя часу.