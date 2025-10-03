Розпорядок одношеня кабастого одпаду у вербаскей општини

ВЕРБАС – По сообщеню ЯКП „Комуналєц” Вербас, акция одношеня кабастого одпаду у Вербаше будзе орґанизована на соботу, 4. октобра.
Апеловане на шицких гражданох же би найпознєйше до 7 годзин винєсли кабасти ствари пред свойо обисца. Под кабастим одпадом ше подрозумює стари мебель, ґуми за авта, стара била технїка, тварда пластика, склєняна амбалажа и подобне. Нє треба виношиц будовательни материял и одпад животиньского походзеня прето же нє будзе однєшене.
Акция одношеня кабастого одпаду будзе запровадзена и по населєних местох вербаскей општини. На пондзелок, 13. октобра, кабасти одпад будзе однєшени зоз Савиного Села, потим 14. октобра зоз Равного Села, а 15. октобра зоз Змаєва. Акция одношеня канастого одпаду ше закончи з порядним одношеньом шмеца з Бачкого Доброго Поля на штварток, 16. октобра, и пияток, 17. октобра, зоз Коцура.