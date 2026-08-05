Розпорядок преподаваньох на Водицовим кампу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Водицов камп за младих од шестей класи и старшх того року будзе отримани од 6. по 9. авґуст у Марийовим святилїщу „Водица”.

Тему, хтору ше будзе на нїм обрабяц, вибрали млади и будзе глашиц „Живот святих”.

Преподавач будзе о. Владимир Седлак парох зоз Петровцох и домашнї священїки. Най то буду днї у хторих дошлєбодзиме Богу най нас меня и водзи по драги святосци.

Преподаваня можу слухац шицки, и тоти цо нє учашнїки на Водицовим кампу.

Будзе можлївосц провадзиц и онлайн на Фб боку „Катедрала св. Николая”.

Преподаваня буду у шлїдуюцих терминох:

Штварток, 6. авґуст

– 17:45г – Цо значи святосц? (o. Ярослав Варґа)

– 18:30г – бл. Йосафата (ш. Франциска)

Пияток, 7. авґуст

– 8:00 – 9:15 годзин – св. Карло Акутис (o. Владимир Седлак)

– 15:00 годзин – бл. Ана Колєсар (o. Владимир Седлак)

Собота 8. авґуст

– 10:00 годзин – св. Франциск и св. Клара (Патер Йосип – преподаванє будзе у Бачу, та годно провадзиц онлайн)

– 16:00 годзин – бл. Петро Павло Орос (o. Владимир Седлак)