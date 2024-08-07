Розпорядок за сезону 2024/2025 ПФЛ Зомбор

ЗОМБОР – Пондзелок, 5. авґуста у просторийох Соколского дома у Зомборе була отримана перша Конференция клубох Подручней фодбалскей лиґи Зомбор за сезону 2024/2025.

На дньовим шоре були пейц точки: пририхтованє за наиходзацу сезону, потим вибрани предсидатель и заменїк предсидателя конференциї клубох, представнїки Союзу давали инструкциї клубом коло уношеня податкох до систему комет (comet), а на концу вицаговани числа клубох и направени розпорядок за нову сезону.

ФК Русин нову сезону ПФЛ Зомбор 2024/2025 отвера у Младенове дзе будзе бавиц процив екипи Будучносци.

2. коло: ФК Русин – ФК Динамо 1923 (Бачки Брег), 3. коло: ФК ЖАК (Зомбор) – ФК Русин, 4. коло: ФК Русин – ФК Кривань (Селенча), 5. коло: ФК Липар – ФК Русин, 6. коло: ФК Русин – ФК Герцеґовац (Ґайдобра), 7. коло: ФК Крила Країне (Б. Паланка) – ФК Русин, 8. коло: ФК Русин – ФК Борац 46 (Обровац), 9. коло: ФК БСК (Б.Брестовац) – ФК Русин, 10. коло: ФК Црвенка (Червинка) – ФК Русин, 11. коло: ФК Русин – ФК Славия (Пиньвиц), 12. коло: ФК ЧСК (Челарево) – ФК Русин, 13. коло: ФК Русин – ФК Раднички (Зомбор), 14. коло: ФК Раванґрад 2018 (Зомбор) – ФК Русин, 15. коло: ФК Русин – ФК Будучносц (Ґложан).